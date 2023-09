Mercoledì 13 Settembre 2023, 06:56

ROMAEra solo una questione tempo per Romelu Lukaku. Finalmente il gol in nazionale è tornato. Era nell'aria contro l'Azerbaigian e, invece, è arrivata una doppietta con l'Estonia come nella gara d'andata del 20 giugno. Sessanta minuti da incorniciare quelli del belga in cui ha anche servito un assist a Trossard per il 2-0. Ma sono i gol che hanno chiuso definitivamente la partita e far brillare gli occhi di José Mourinho seduto a casa a guardare ogni movimento del suo nuovo attaccante. La prima rete (3-0) è arrivata a seguito di una verticalizzazione di Mangala, Romelu ha addomesticato la palla e segnato con un tiro pulito e chirurgico a incrociare sul secondo palo. Il portiere non ha potuto far altro che vedere il pallone gonfiare la rete. Il secondo (quello del 4-0) è giunto a soli due minuti dal primo: spalle alla porta al limite, si è girato e lasciato partire un destro all'angolo che ha strappato gli applausi di tutto lo stadio. Si tratta dell'ottava rete nelle cinque partite di qualificazione all'Europeo, un bomber che adesso ha voglia di stupire anche in giallorosso. Nonostante si sia preparato con il Chelsea Under 21, appare in una condizione brillante. Il ct Tedesco se ne è accorto subito e lo ha fatto giocare 66 minuti nella prima partita e 61 ieri. Fa gol, corre, rincorre, e poi sponde, tiri da qualsiasi posizione, usa anche il piede che non è il preferito. Insomma, è il giocatore che serve ai giallorossi per risollevare il morale e cominciare la ricorsa verso i quattro posti Champions. Ora toccherà a José a sfruttare tutte le sue qualità. Lo riabbraccerà oggi a Trigoria, quando torneranno quasi tutti i giocatori impegnati in nazionale. Solo Paredes tarderà di qualche ora. Quello di oggi, però, non sarà un allenamento significativo perché alcuni dovranno sostenere una seduta di scarico. Da domani si getteranno le basi per la delicatissima sfida contro l'Empoli (oltre 60mila biglietti venduti). Tre giorni in cui José proverà a capire quale sarà la formazione migliore da proporre, soprattutto alla luce di quanto accaduto nelle prime tre giornate. Un punto in tre partite, sei gol incassati e una condizione atletica della squadra da rivedere.

Roma, la coppia Dybala-Lukaku in campo contro l’Empoli: Paulo recupera, Romelu si esalta in nazionale

SCONFITTA A TAVOLINO

E se la prima squadra ha problemi a trovare la quadra, la Roma Primavera ha perso a tavolino la sfida vinta contro l'Empoli vinta 5-3 lo scorso 3 settembre. I toscani hanno presentato ricorso per il numero non consentito di fuoriquota impiegati in campo contemporaneamente. La norma, modificata proprio quest'anno, prevede sei giocatori del 2004 e un solo fuoriquota. Guidi ne aveva schierati sei, poi al 27' è stato inserito Vektal (anche lui 2004) al posto di Louakima (2003) durante un triplo cambio. A quel punto la squadra si è ritrovata con sette 2004 in campo, circostanza che ha fatto scattare il ricorso. Si tratta del terzo episodio che coinvolge il club, dopo quelli della prima squadra in Verona-Roma e Roma-Spezia nella stagione 2020/21. La società ha già presentato ricorso alla Corte Sportiva d'Appello.