Inter, pericolo Psg per Lukaku. La cessione di Mbappé spaventa l'Europa

Scontro totale tra Inter e Juventus per Lukaku. Nonostante il belga abbia deciso da mesi di continuare in nerazzurro, con l’obiettivo di centrare il 20° scudetto e magari ripetere l’entusiasmante cammino di Champions della scorsa stagione, i bianconeri ci stanno provando con il Chelsea. Le richieste dei Blues sono chiare: lascerà partire Lukaku per 45 milioni di euro. E ora bisognerà capire se il club di viale Liberazione si spingerà fino a quella cifra. I soldi potrà averli dalla cessione di oltre 50 milioni di euro di Onana al Manchester United. La Juventus, intanto, monitora. C’è da dire che il Chelsea vorrebbe monetizzare cedendo il belga in Arabia Saudita, all’Al Hilal, ma a sconvolgere il mercato potrebbe essere il Psg. Mbappé sarà ceduto, se non rinnova entro il 31 luglio, e nelle casse dei francesi potrebbero esserci una cifra vicina ai 200 milioni di euro. A questo punto si aprirebbero due strade: acquistare Osimhen dal Napoli o virare su Lukaku (e qui la sua fedeltà, che dice di avere, all’Inter sarebbe messa a dura prova). Solo che Aurelio De Laurentiis valuta il suo attaccante la bellezza di 180 milioni di euro. Ed è per questo che a Parigi allora stanno pensando a Lukaku. Il presidente Nasser Al Khelaifi non avrebbe problemi a soddisfare le richieste del Chelsea e garantire un succulento contratto a Lukaku. Va detto, che l’Inter è ottimista sull’esito della trattativa e non vede l’ora di esaudire i desideri di Simone Inzaghi.