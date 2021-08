Lukaku-Chelsea, divergenze tra Marotta e Suning: la situazione

Giovedì 5 Agosto 2021, 15:45

L'incertezza sul futuro abbinata alla tensione per l'atteso, devastante addio di Lukaku ha inevitabilmente creato anche delle frizioni tra Marotta e la proprietà dell'Inter. Questo perché l'ad nerazzurro reputa sbagliata la cessione del belga, dopo le partenze illustri di Hakimi e Conte in un momento così particolare per la società e la squadra. Tra l'altro, la vendita dell'attaccante classe '93 è considerata dolorosa sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista mentale: una botta incredibile per i giocatori, lo staff e i tifosi, sempre più delusi e arrabbiati per il comportamento della società. Nelle scorse ore, Marotta ha illustrato così a Zhang il suo progetto "salva-Lukaku", basato sulla cessione di alcuni pezzi cosiddetti minori. Restano infatti ancora alcuni giovani da piazzare, mentre gli esuberi potrebbero essere sistemati nell'ambito di alcuni scambi. Ma l'offerta in arrivo da 120-130 milioni di euro è considerata troppo ghiotta dalla proprietà. Senza dimenticare che Lukaku è atteso a Londra in settimana, per essere a disposizione di Tuchel già in vista della prossima Supercoppa europea.