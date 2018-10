© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con una pesante doppietta ha deciso il match del Fuso di Ciampino con la Fonte Meravigliosa. La Luiss applaude il suo bomber Andrea De Vincenzi, due reti decisive nel 3-2 ai capitolini che lo hanno fatto balzare a cinque centri in questo avvio di campionato. «Una vittoria meritata – dice l’attaccante della formazione di Rambaudi – Abbiamo sofferto nella prima fase del primo tempo e poi un po’ ad inizio ripresa: dopo essere andati sotto per un rigore molto generoso, siamo riusciti a ribaltare la situazione con la mia prima rete e con il gol di Mottola, poi abbiamo subito il 2-2 e infine sono riuscito a siglare la rete del definitivo sorpasso».L’attaccante esterno, che è al secondo anno di Luiss dopo aver avuto esperienze in Eccellenza con le maglie di Trastevere e Atletico Vescovio, nel match di ieri ha giocato da seconda punta nel 3-5-2 di Rambaudi e comunque non fa voli pindarici né a livello personale né di squadra. «Non penso alla classifica dei cannonieri, ma solo a fare bene. Per quanto riguarda la Luiss, il nostro obiettivo è quello di vincere la prossima partita e non guardare oltre». Domenica ci sarà il match casalingo col Real Latina, ma ancor prima (mercoledì) la Luiss giocherà l’andata dei 32esimi di Coppa Italia di categoria contro il Palocco.