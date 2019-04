© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Luiss sogna al tris. Ovvero vittoria, sorpasso e primato in classifica domani contro la capoclasse del girone C di Promozione, la Vis Sezze. L’appuntamento è per le 11 a via del Baiardo. «Probabilmente nessuno degli addetti ai lavori avrebbe immaginato che a tre giornate dalla fine, la Luiss – ha detto il giocatore biancoazzurro Andrea Costagliola - fosse a questo punto, probabilmente neanche noi. Abbiamo realizzato un girone di ritorno impressionante, senza perdere neanche una partita, vincendo gare all'ultimo secondo come contro il Palocco, a dimostrazione del fatto che questo gruppo di giocatori è maturato tanto in questa stagione ed è pronto per affrontare con grande entusiasmo questa sfida. È stata una rincorsa davvero faticosa, abbiamo qualcosa di straordinario per recuperare punti pesanti alle dirette concorrenti, ma non vogliamo fermarci, perché siamo la sorpresa del campionato e vogliamo continuare a stupire e dimostrare che siamo un modello vincente».«Per come ci stiamo allenando – ha proseguito il difensore - in settimana sono sicuro che faremo una grande gara, cercando, come sempre, di giocare il nostro calcio dal primo all'ultimo minuto, sfruttando i nostri punti di forza e le loro debolezze, cosa che, a causa delle condizioni del campo, non siamo riusciti a fare nella gara di andata. Siamo un gruppo che da due anni gioca insieme, che ha grande senso di appartenenza e di attaccamento verso tutti i compagni, un gruppo vero di amici che si aiuta dentro e fuori dal campo e spesso questo fa la differenza. Non so come andrà a finire la partita, ma posso dire con certezza che sono sicuro che suderemo e lotteremo per la maglia che indossiamo tutti insieme fino al fischio finale per ottenere il massimo» .