Non basta alla Luiss il venticinquesimo gol in campionato di Andrea De Vincenzi per vincere ad Ostia, sul campo del Morandi. Il pareggio per 2-2 diventa un'altra occasione mancata dagli universitari per avvicinare la vetta della classifica, che ora vede concorrere, oltre che il Fiumicino, anche l'Atletico Morena e la Vis Sezze, entrambe vittoriose.

Ultimo aggiornamento: 14:48

