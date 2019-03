© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un altro tris per la squadra, un'altra doppietta per il suo bomber. La Luiss continua a sorridere e coglie la seconda vittoria consecutiva, segnadno tre reti, come aveva fatto sette giorni fa nel confronto casalingo con il La Rustica. A A Lariano, la Luiss ha bissato quei tre gol, subendone uno, ancora con la doppia firma di Andrea De Vincenzi, ormai arrivato a quota 30 reti in campionato, ad un passo davvero dal record storico della categoria, quelle 33 segnature toccate da Diego Tornatore e Ivan Giurato con le magli del Città di Ciampino e della Monti Cimini.Con il doppio successo di fila, la Luiss è tornata prepotentemente non solo per i play off, ma addirittura per la promozione diretta. Gli universitari sono infatti saliti al secondo posto, a -4 dalla Vis Sezze capolista (bloccata in casa sullo 0-0 dall'Atletico Morena) e a +1 sul Fiumicino, fermato in casa nel derby con il Morandi. E domenica, al Futbolcampus, sarà proprio il Fiumicino l'avversario della Luiss, in una gara da ... fuori i secondi.