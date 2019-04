Toccata quota 37 gol da Andrea De Vincenzi attaccante della Luiss, diventato lo spauracchio di tutte le difese del girone C di Promozione in queste ultime gare. Il centravanti biancoblù è andato a segno per il settimo turno consecutivo. Ha realizzato tre reti contro la Virtus Olimpia. «Uno su punizione, uno di esterno e uno palla al giro tipo i gol che di solito realizza Insigne», ha raccontato.

Oltre i gol, importante è stata la vittoria: «Un turno più che positivo. Siamo sempre però a meno uno dal Sezze. L'incontriamo il 28 aprile dopo la sosta in casa. Punto a dare a continuità alle mie reti per effettuare il sorpasso: sarebbe la conclusione di una stagione magnifica». Per la Luiss di Roberto Rambaudi si è trattato del quindicesimo risultato utile consecutivo.







