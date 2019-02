Luiss, Cuzzocrea: «Guardiamo partita dopo partita»

La Luiss è quarta in classifica nel campionato di Promozione, girone C, dopo il pareggio (1-1) interno contro la Lupa Frascati. A segno nel match l'implacabile Andrea De Vincenzi, cecchino d'altri tempi che ha collezionato in stagione 26 centri. Per parlare della gara ci ha pensato il portiere Alessandro Cuzzocrea: «È stato un match insidioso. Le condizioni atmosferiche non ci hanno per nulla aiutato, e il vento ha influito sul percorso della gara. Il pareggio è un risultato accettabile e noi gareggiamo sempre per la vittoria. Focalizziamo la nostra attenzione su ogni partita specifica».

Ultimo aggiornamento: 18:11

