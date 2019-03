© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Luiss torna a sognare. La promozione diretta in Eccellenza, oltre che un posto nei play off. La squadra diretta da Roberto Rambaudi, domenica scorsa ha vinto in trasferta per 3-1 sul campo dell’Atletico Lariano e si è portata in seconda posizione. Si tratta del secondo successo consecutivo, dopo il tris rifilato alla Rustica, nella gara che ha visto il ritorno in campo di Guglielmo Stendardo. La formazione universitaria ha portato a diciassette i successi stagionali e c’è stato anche il sorpasso sul Fiumicino, che domenica sarà l’avversario di turno sul campo di via del Baiardo, in uno scontro dove c’è in palio il secondo posto e anche qualcosa di più.Il successo di domenica è maturato nei primi quarantacinque minuti di gioco, con la prima rete firmata da Claudio Roscioli, andato in gol di testa su calcio d’angolo. Poi è salito in cattedra, ancora una volta, Andrea De Vincenzi, classe 95, (seconda doppietta consecutiva e 30 gol all’attivo in questa stagione) che ha chiuso i giochi segnando due volte. La punta romana da due stagioni indossa la casacca biancoazzurra ed è al terzo anno di studi presso la facoltà di Economia e Management . «Siamo a meno quattro dalla prima, che è il Vis Sezze - dice -. Per ora è un campionato soddisfacente quello nostro, ma l’obiettivo è quello di centrare la promozione in Eccellenza. Se poi sarà con il contributo dei miei gol tanto meglio, anche se al primo posto c’è sempre la squadra».Domenica ci sarà lo scontro con il Fiumicino? «E’ una gara importante per il futuro e da vincere a tutti i costi – è stata la risposta dell’attaccante - Sarà necessaria molta determinazione e concentrazione per portare a casa i tre punti, ma sono fiducioso. All’andata ho realizzato due reti e sarei ovviamente felice di ripetermi, se non migliorare il mio score». Anche perché, il record assoluto di reti nella storia della Promozione (33 gol) è a portata di... rete.