Missione compiuta per la Luiss, che al Futbolcampus supera, non senza difficoltà, il fanalino di coda del girone C della Promozione, quella Virtus Olympia fortemente penalizzata in classifica (-5) e ultima con solo due punti. La Luiss, che faceva esordire l'ex difensore di Atalanta, Lazio e Juventus, Guglielmo Stendardo, ha prevalso con una rete segnata nel finale di gara, dopo che la Virtus Olympia era riuscita a pareggiare con Ciotoli l'iniziale gol della Luiss, da Di Vincenzo, a segno due volte in questa partita, nella quale c'era un poì di serie A tra campo e panchina (i due allenatori sono l'ex laziale Rambaudi per la Luiss e l'ex romanista Petruzzi per la Virtus).



© RIPRODUZIONE RISERVATA