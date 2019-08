Luis Enrique, morta la figlia di 9 anni. Il dolore di Leo Messi: «Mister, tutta la forza del mondo»

Dolore e lacrime per la morte della piccola Xana, la figlia di 9 anni di Luis Enrique, volata in cielo per un osteosarcoma dopo 5 mesi di agonia. Le pagine social dell'allenatore si stanno riempiendo di messaggi di cordoglio e naturalmente non poteva mancare anche quello del calciatore argentino Lionel Messi.

«Le mie condoglianze a Luis Enrique e a tutta la sua famiglia in questo momento tanto difficile», scrive in una storia su Instagram il dieci del Barcellona. «Siamo con voi, Mister, tutta la forza del mondo», conclude. Un messaggio di dolore e solidarietà verso quello che è stato il suo allenatore al Barcellona per tre anni e con il quale ha vinto una Champions League.

Luis Enrique, il messaggio commovente di Francesco Totti per la figlia morta: «Riposa in pace piccola stella»

Lutto per Luis Enrique, è morta la figlia di 9 anni



Ultimo aggiornamento: 12:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA