Luis Enrique, il messaggio commovente di Francesco Totti per la figlia morta: «Riposa in pace piccola stella»

«Non ci sono parole... Riposa in pace piccola stella­čÖĆ­čÖĆ­čÖĆ». È questo il messaggio con cui Francesco Totti ricorda la piccola Xana, la figlia dell'ex allenatore della Roma Luis Enrique, morta ieri per un cancro alle ossa.

Luis Enrique, morta a 9 anni la figlia dell'ex allenatore della Roma: «Xana ha combattuto 5 mesi contro il tumore». Tweet di Pallotta

La battaglia della bimba di 9 anni è durata cinque mesi. Enrique aveva lasciato la guida della Nazionale spagnola lo scorso marzo, dimettendosi definitivamente a giugno. Ieri sera è stato proprio lui su Twitter ad annunciare la morte della figlioletta: «Nostra figlia Xana è deceduta questo pomeriggio all'età di 9 anni dopo aver combattuto per 5 intensi mesi contro l'osteosarcoma. Ringraziamo tutti per i messaggio d’affetto ricevuti durante questi mesi e apprezziamo la discrezione e la comprensione». E aveva concluso: «Ci mancherai moltissimo, ma ti ricorderemo ogni giorno della nostra vita nella speranza che in futuro ci incontreremo di nuovo. Sarai la stella che guida la nostra famiglia. Riposa Xanita».

Tra i tanti messaggi di cordoglio, pochi minuti fa è arrivato su Instagram anche quello di Francesco Totti. Che si stringe al dolore della famiglia e saluta la piccola Xanita.



