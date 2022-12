Luis de la Fuente nuovo ct della Spagna: «Se c'è qualcuno che conosce il futuro del nostro calcio, quello sono io»

Il dopo Luis Enrique è già presente. A seguito del KO ai calci di rigore contro il Marocco negli ottavi di finale del Mondiale in Qatar, le strade della Federcalcio Spagnola e dell'ex tecnico di Barcellona e Roma si sono separate. Il suo posto sarà occupato da Luis de la Fuente, già allenatore dell'Under 21 e oggi presentato nella veste ufficiale di commissario tecnico. Tra le sue principali esperienze, quella con la panchina del Bilbao Athletic (nel 2006-2007 e successivamente nel 2009-2010), la squadra 'B' del club basco nella seconda divisione spagnola. Dopo una brevissima parentesi sulla panchina dell'Alaves - dal quale è stato esonerato - allena le giovanili rosse dal 2013: “Sono stato un giocatore professionista per 15 anni, ho vinto titoli, scudetti, coppe e ho lavorato 10 anni in federazione. Conosco 16 dei nazionali che hanno partecipato ai Mondiali, 8 dei quali dell'ultima squadra. Se c'è qualcuno che conosce il futuro e il presente del calcio spagnolo, questo sono io. Voglio recuperare lo spirito del 2010, non voglio 48 milioni di allenatori ma 48 milioni di giocatori che mi facciano vedere lo spirito di appartenenza. So cosa pensa un giocatore e mi piace dire le cose in faccia. Il mio modello di gioco? Non sono legato ad un modulo. In campo mi piace dominare, voglio una squadra con diversi registi e farò correre i giocatori negli spazi. Sono un amante dei giovani talenti, che in Spagna non mancano, ma lascio le porte aperte ai veterani, da Sergio Ramos a David de Gea passando per Sergio Busquets. Possiamo vincere tutto". E se il suo predecessore si era messo in mostra sul web, tra tweet e dirette Twich, supportando anche scopi benefici, De la Fuente non seguirà la stessa rotta: "Mi limiterò a comunicare tutto con i media della federazione". Il ct ha firmato un contratto fino al 2024, anno dell’Europeo che si svolgerà in Germania.