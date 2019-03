Luis Alberto, voglia di Siviglia: «Monchi è il più bravo di tutti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un Mago fa vedere alla Lazio le stelle: «Ho promesso a Tare che porterò la Lazio in Champions, anche se non so se la società preferirebbe vincere la Coppa Italia, che dà accesso diretto all’Europa League», confessa Luis Alberto ad As. In una intervista in cui non nasconde la sua solita nostalgia di casa né la voglia di gloria: «A Roma a Monchi non è stato dato abbastanza tempo. Per me è il miglior diesse del mondo. Non chiuderò mai la porta al Siviglia, ma dipenderà molto dalla Lazio, dove sto bene. Spero che un giorno mi chiami anche un club come il Real Madrid». Giocare in patria significherebbe anche riacciuffare la maglia della Spagna: «Non so se qualcuno dello staff di Luis Enrique mi abbia osservato in questi mesi, ma spero di sì. Se continuerò a far bene, tornerà l’opportunità della Nazionale». Quindi il numero 10 si toglie pure qualche sassolino dalla scarpa: «Ero arrabbiato per non aver giocato a Siviglia perché c’è stato un malinteso con i medici sulla prima risonanza». A inizio stagione ce n’era stato un altro sulla pubalgia: «Mi sono portato dietro un infortunio nei primi tre mesi dell’annata. Da dicembre, grazie al fisioterapista e al mio personal trainer, ho ripreso la forma».E’ rinato da mezzala: «Nel nuovo ruolo che mi ha dato Inzaghi ho trovato la continuità di cui avevo bisogno. Stavo andando bene, ma il gol mi mancava. Grazie a Dio l’ho ritrovato». In realtà, col Parma, Luis Alberto ha centrato addirittura la doppietta. Adesso spera nel bis a San Siro con il modulo fantasia: «La squadra sta giocando meglio con più giocatori offensivi e ci divertiamo anche di più». E allora avanti con Milinkovic, Correa (favorito su Caicedo) e Immobile. Leiva sarà la diga a centrocampo, con Lulic e Romulo sull’esterno. L’italo brasiliano (preferito a Marusic dopo 180’ in Nazionale) dovrà dare una mano in copertura al connazionale Wallace (ballottaggio con Luiz Felipe) su Perisic. Acerbi resta al centro davanti a Strakosha. Bastos trasloca sul centro-sinistra perché Radu non ce la fa. Nessun miracolo né magia in difesa.