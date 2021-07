Lazio, Luis Alberto arriva ad Auronzo in serata. Ora Sarri proverà a convincerlo della bontà del progetto

Mercoledì 14 Luglio 2021, 16:34 - Ultimo aggiornamento: 16:40

Luis Alberto é tornato. Il giocatore ha già parlato con il direttore sportivo Igli Tare é stasera intorno alle nove o al massimo alle dieci sarà in ritiro ad Auronzo dove avrà la possibilità di parlare con Sarri. Il giocatore avrà modo di chiarirsi con l’allenatore e iniziare la sua nuova avventura con la Lazio.

Per il momento é così, le strade non si dividono, poi nel mercato tutto può sempre succedere ma d’ora in avanti lo spagnolo lavorerà con i biancocelesti. La strada da percorrere é per ora in salita, ha tanto da recuperare sotto tutti i punti di vista, adesso sta a lui a convincere Sarri dal punto di vista morale e soprattutto tecnico.