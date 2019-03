Luis Alberto, doppietta e magie che fanno volare la Lazio

Ultimo aggiornamento: 17:00

E' rinato da mezzala, rinasce pure sotto porta in Primavera. Luis Alberto stavolta non sforna solo una magia, trova addirittura la doppietta. Non segnava da settembre in Serie A. Il primo e ultimo gol in campionato, lo spagnolo lo aveva firmato niente di meno che sei mesi fa col Sassuolo. Col Parma, prima si sblocca da dischetto, poi la piazza col piattone di destro. Bentornato mago, anche se lui esulta polemico, vuole zittire chi lo ha criticato. Eppure quanto era mancato... Per fortuna diffidato non si becca il giallo, Luis Alberto, e adesso sarà fondamentale pure contro l'Inter nello scontro Champions.RIPRESAInzaghi si fida e lo lascia in campo sino al novantesimo. Luis smista il gioco, lancia e inventa nella ripresa. Prova a far segnare Correa. Si diverte come non gli succedeva da parecchio, anche per colpa di qualche malanno. Ogni volta che tira, Sepe guarda inerme la sua porta. Non c'è la tripletta su un'altra bella conclusione dalla distanza, ma rimane la felicità biancoceleste di aver ritrovato un campione e la bellezza commovente della sua prima esultanza.DEDICAIl primo gol dedicato infatti a Guido Guerrieri, terzo portiere della Lazio. Luis Alberto segna su rigore e si fa dare una maglia dalla panchina. Il suo primo pensiero è per l’estremo difensore biancoceleste: “Forza Guido!”. Il papà di Guerrieri, Andrea, è venuto mancare due giorni fa. Oggi il ragazzo non è stato convocato, è rimasto con la sua famiglia, ma Luis Alberto e la Lazio l’hanno voluto ricordare con una maglietta speciale. E una vittoria che fa volare.