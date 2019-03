Lazio, per Luis Alberto una vita da mezz'ala e il sogno chiamato Siviglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'evoluzione di Luis Alberto. Si è ripreso la scena e la Lazio a suon di assist e magie, ma soprattutto macinando chilometri come mai aveva fatto nella sua carriera. Il ruolo di mezzala che gli ha cucito addosso Inzaghi gli calza a pennello, tanto che a giovarne sono attaccanti e difensori. Luis Alberto è rinato, tanto che sta spingendo al massimo pure in questi giorni a Siviglia insieme al suo fisioterapista per presentarsi domani a Formello ancora più in forma. Il suo obiettivo è aiutare la Lazio ad andare in Champions. Un chiodo fisso dopo la delusione dell'anno scorso. Entrare in Europa dalla porta principale e poi decidere cosa fare. Lui e la moglie Patricia sono a Siviglia da una settimana, una città che amano, tanto da non nasconderlo sui social, visto che entrambi hanno postato la città più bella del mondo, è la perfezione. Messaggio che potrebbe rivelare il sogno di rientrare a casa. E non è un mistero che da quando è tornato Monchi a Siviglia, il nome di Luis Alberto circoli più di prima. L'ex dirigente della Roma tentò di riportarlo a Siviglia già nel 2016, ma la Lazio fu più pratica e veloce. La prossima estate c'è chi giura che tenterà un nuovo assalto, considerato che pare sia uno dei primi nomi sulla lista di Monchi.LOTITO SCEGLIELotito ritorna sul fronte Salernitana e la modifica dell'articolo 16bis delle Noif sulla multiproprietà. «Se la squadra campana salirà in A, dovrò scegliere tra Lazio e Salernitana. In attesa che cambi la norma, anche se ovviamente non si potranno mai possedere due club nella stessa serie», spiega Lotito. Se il club salentino salirà in A, il patron laziale è pronto a farsi da parte, lavorando insieme agli altri presidenti sull'eventuale modifica delle norme attuali, in modo tale che la Salernitana possa restare a Marco Mezzaroma, suo cognato. La Figc e la Lega di B stanno trattando su questo tema e in estate ci saranno novità.