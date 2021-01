Un Artista nel derby. Una prestazione super e due pennellate d’autore a favore del suo mentore. Luis Alberto per Inzaghi. Una doppietta magica in una serata perfetta. Il regalo più bello che il “Diez” potesse fare all’allenatore che più di tutti l’ha protetto e più di ogni altro ha creduto in lui. Due gol che rappresentano l’assist perfetto a Lotito per mettere fretta al presidente e far firmare il rinnovo del tecnico. E chiudere così la questione una volta per tutte. E la settimana che sta per arrivare potrebbe essere proprio quella giusta per la firma sul contratto. C’è anche questo, insomma, nel tripudio e nella festa dopo una partita vinta e stradominata a livello tecnico e tattico. E non è un caso che due dei suoi uomini più fidati, Luis Alberto e Lazzari, ieri sera hanno illuminato la scena contro la Roma in un Olimpico silenzioso e surreale. Lo spagnolo è uno che non dimentica e, quando tutti lo massacravano per via di quella gaffe sull’aereo, Inzaghi non solo gli ha fatto da scudo, ma l’ha tutelato e fatto giocare contro tutto e tutti.

PELOTA E GOL

E Luis l’ha ripagato in campo con partite importanti e soprattutto con i gol. Nelle ultime sei partite, il trequartista della Lazio è andato a segno per ben cinque volte. Un record per lui, non gli era mai capitato di essere così continuo sotto porta. Ha una media da far invidia perfino a Immobile e Caicedo. Per non parlare che nella storia dei derby recenti non era mai accaduto che un centrocampista segnasse due reti nella stracittadina. Lui, il giocatore ci scherza sopra: “Ho detto a Ciro che ci pensavo io e così è stato. Deve stare attento, che ci sto prendendo gusto”, ha detto Luis ridendo a fine partita. Poi torna serio e ribadisce: «Sono felice per i gol, uno è per mia moglie, non gli dedico mai una rete, l’altro per i tifosi. A parte questo, io sinceramente non guardo le statistiche, ma solo la classifica. Ci godiamo e festeggiamo la vittoria sulla Roma, ma dobbiamo ancora risalire, siamo ancora indietro». Una questione di mentalità.

LA STOCCATA

Non sta nella pelle il tecnico della Lazio che esalta la sua squadra e la vittoria in un derby da favola. «Sono stati bravi i ragazzi, hanno fatto per bene tutto quello che avevamo preparato nei giorni scorsi». Festeggiare si, e anche tanto, ma la testa va sempre alla rimonta in campionato: «Adesso che recupereremo i giocatori, risalire è un obbligo. Ne abbiamo avute tante in questo avvio di stagione». Godersi la vittoria nel derby, ma rimettere le cose a posto in campionato. A chiudere in bellezza e a prendersi una piccola rivincita, anche a nome della squadra, è Felipe Caicedo che, a fine partita, dedica un tweet al veleno alle parole di Rizzitelli: «Meno male che era un’amichevole ragazzi».

