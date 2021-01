Un piccolo stadio dei sogni. Dove tutto è cominciato. Per Luis Alberto riprendere a giocare nel nuovo anno a Marassi ha qualcosa di speciale, quasi esoterico. Non poteva esserci posto migliore per ripartire di slancio e scrollarsi di dosso un 2020 un po’ particolare, con tanti alti ma anche parecchi bassi. Fu proprio a Marassi contro il Genoa il 15 aprile del 2017 che il Mago ha cominciato a far vedere di cosa era capace. L’inizio della metamorfosi da Lupo Alberto (come lo chiamavano i tifosi laziali per deriderlo) a Luis Alberto. In quella partita lo spagnolo giocò poco, gli ultimi dieci minuti, ma bastarono per illuminare la scena. La Lazio perdeva, lui entrò e subito salì in cattedra come non aveva mai fatto, mostrando carattere, classe e tocchi geniali, segnando soprattutto la rete del pareggio al novantesimo, la prima con la maglia biancoceleste, sfiorandone addirittura un’altra nel finale. Scoccò la scintilla anche per Inzaghi che, fino ad allora, l’aveva considerato poco. Da lì partì la sua avventura e il tecnico fu in grado di farlo crescere ancora di più, facendolo diventare uno dei centrocampisti più apprezzati e considerati in Italia e in Europa.

RAPPORTO UNICO

E’ legatissimo all’allenatore per quello che è successo a Marassi quel giorno, per questi anni alla Lazio ma anche perché più di tutti riesce a comprenderlo. Quell’abbraccio dopo il gol realizzato a Napoli era un ringraziamento a Inzaghi per tutto. Tra i due c’è un rapporto stretto e, per certi versi, unico. Difficile, se non impossibile immaginare che Luis Alberto, nonostante il rinnovo appena firmato, resti nella capitale senza l’attuale allenatore. I due, praticamente, camminano insieme. Sul suo futuro si è detto tanto e qualche cedimento, anche per quanto successo dopo la gaffe sugli stipendi, c’è stato, ma il tecnico, in qualche modo, è riuscito a ricucire lo strappo, sistemare la situazione e rigenerare nuovamente il giocatore. Adesso è come nuovo, i fastidi all’inguine e all’adduttore, che l’hanno perseguitato per quasi un mese, sono sparti, anche grazie alla sua nuova passione lo yoga e la meditazione (con la moglie Patricia ci passa le ore). La voglia di tornare a brillare in campo con la Lazio è tanta. Gli ultimi due gol realizzati con Napoli e Milan l’hanno sbloccato e caricato. Adesso vuole ripartire a Genova con un’altra prestazione importante, cercando soprattutto di ritrovare la sua specialità, gli assist, visto che fino ad ora non ne ha fatto nemmeno uno. L’unica vera stranezza di questo avvio di stagione. «E’ stato un anno difficile, ma voglio ricordare solo i momenti belli come la Champions, il rinnovo, le 150 partite con la Lazio e aver indossato la fascia di capitano. Per il nuovo anno, toccherà a noi», l’augurio di Luis Alberto per il 2021. Potrebbe anche essere l’anno del distacco, ma solo se Inzaghi a fine anno non ci sarà più. Ora i due pensano al presente e a come risalire in classifica per trovare una conferma e pensare a un futuro biancoceleste.

CAICEDO CON CIRO

A Formello si è lavorato anche il primo dell’anno. Inzaghi deve fare i conti con un po’ di problemi, con le non perfette condizioni di Acerbi e Luiz Felipe. Il primo si è allenato partecipando anche alla partitella, il secondo si è rivisto in campo dopo tre giorni d’assenza. Oggi si deciderà se farà parte della trasferta genovese o meno, ma probabilmente alla fine si aggregherà alla squadra. In porta Reina in vantaggio su Strakosha, a centrocampo nessun dubbio, visto che giocheranno i titolari: Leiva, Lazzari, Milinkovic, Luis Alberto e Marusc. In attacco il tecnico ha provato la coppia Immobile e Caicedo. Per quest’ultimo una bella occasione per riscattarsi dopo la deludente panchina di San Siro, dove non è stato preso in considerazione. Da valutare Lulic che si è allenato e spera di cominciare a far parte della squadra a tutti gli effetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA