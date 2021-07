Sabato 17 Luglio 2021, 07:35

Dopo essersi presentato con un ritardo di sette giorni in ritiro e le scuse a tecnico e compagni, Luis Alberto spiazza ancora tutti e si compra casa per provare a spegnere le polemiche. Una scelta importante, definitiva. A rivelarlo è stata la moglie Patricia in un post su Instagram. «Preparando la nuova casa, Roma città eterna», ha scritto felice ed entusiasta della scelta. Una villa da sogno nel cuore dell’Olgiata, vicino a Formello. Un posto magico dove stare insieme alla sua famiglia, alla quale è legatissimo. Manca ancora un po’ ma, tramite l’amico e consulente Alessandro Nebuloso, l’operazione d’acquisto verrà conclusa a breve, in modo che il Mago potrà entrare nella sua nuova abitazione agli inizi di agosto, appena terminato il ritiro di Auronzo. Nel frattempo la signora Patricia sta organizzando tutto, trasloco e cose da sistemare per rendere la nuova casa ancora più bella. Dal canto suo, invece, il giocatore si sta impegnando e allenando, tentando di recuperare il terreno perduto e provando ad entrare sempre di più nel mondo di Sarri. I due, tecnico e giocatore, sono molto simili, nel senso che ad entrambi piace il gioco d’attacco e la qualità delle giocate. Si devono ancora conoscere per bene, ma l’allenatore prima di venire nella capitale era stato abbastanza chiaro con l società chiedendo soprattutto la permanenza dello spagnolo e di Milinkovic.