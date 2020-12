Adduttore e forse un po’ di mal di pancia, Luis Alberto stavolta ha preferito rimanere a casa. Nessun nuovo caso nella Lazio, per carità, ma è ovvio che la sua mancata convocazione contro il Verona non sia passata inosservata. Lo staff medico nei giorni scorsi assicurava non avesse nulla. Qualcosa non torna. E’ vero che si trascina un nuovo accenno di pubalgia da due settimane, ma altri big affaticati come Immobile, Acerbi e Leiva hanno stretto i denti. E’ chiaro dunque il perché non sia piaciuto a gran parte dello spogliatoio la sua bandiera ammainata, anche alla luce del caos che avevano scatenato le sue parole sui mancati stipendi ben prima. Così come ora non vanno più giù a diversi compagni le sue smorfie di disapprovazione a ogni sostituzione nella ripresa. Ieri Luis Alberto non si è reso disponibile nemmeno per la panchina e c’è chi maligna si sia tirato indietro apposta. Inzaghi resta dalla sua parte per fortuna. E stavolta alla sua giustificazione pare aver creduto anche la società. Il numero 10 è rimasto a curarsi con il suo fisioterapista Ruben Pons Aliaga. Sa che si sono già scatenati nuovi mugugni nelle ultime ore, non gl’interessa niente. Punta dopodomani Benevento e vuole essere al massimo della condizione. E’ questa la differenza nella mente dello spagnolo rispetto al passato: una volta avrebbe giocato anche mezzo rotto, adesso vuole essere al 100%. Anche perché resta un’incognita il suo futuro alla Lazio: il gelo con Lotito è tutt’altro che rientrato e resta concreto l’addio a giugno.

