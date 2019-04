Luis Alberto magico e Acerbi un baluardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riscoperto il cinismo nel momento giusto. La Lazio aspetta l’Inter, la contiene e al primo tentativo la colpisce. Poi regge e ci riprova altre volte. La novità è anche nella gestione e nel coraggio. Peccato che nella ripresa si debba sempre soffrire quando sarebbe agevole in contropiede il raddoppio, ma la Champions deve premiare questo spettacolare gioco. A San Siro questa vittoria sporca è un’impresa.STRAKOSHA 6,5Respinge male due volte, in una viene graziato da Skriniar. Reattivo sul diagonale di Keita sul suo palo e sul rasoterra di Nainggolan. Istintivo.LUIZ FELIPE 6,5Perisic lo supera all’inizio, lui è ancora pauroso e traballante, ma decisivo a tu per tu in area. Cresce nella ripresa. Redivivo.ACERBI 6,5Pronti via, sventa due pericoli a pochi passi dalla porta. Guida una difesa inedita, nella ripresa s’immola su ogni palla di testa in area. Gigante.BASTOS 6,5E’ sempre attento su Politano, interviene pure in tackle. Talvolta è irruento, Handanovic si supera sul suo colpo di testa. Esplosivo.ROMULO 6Non affonda perché troppo spaventato in copertura, ma parte da lui l’azione del gol. Calcia nel vuoto il secondo cross, ma è utile in corner nel finale. Discontinuo.MILINKOVIC 7S’avventa sul cross di testa e segna il suo primo gol a un big. Poi sgomita e lotta ovunque a centrocampo. Guerriero.LEIVA 6,5Sbaglia tre pericolosi passaggi ed espone la Lazio ai contropiedi. E’ però sempre un prezioso difensore aggiunto davanti alla difesa. Muro.LUIS ALBERTO 7S’inventa una pennellata pazzesca per Milinkovic. Dribbling, serpentine in area e un tiro nel sette respinto da Handanovic. Un genio.LULIC 6E’ intelligente e fa una partita di sacrificio. Limita la sua corsa in avanti sulla fascia, aiuta la retroguardia. Esperto.CORREA 6Non riesce coi suoi scatti a bruciare la difesa nerazzurra. Esce dopo 27’ per un presunto stiramento. Sfortunato.IMMOBILE 6Ha poche palle giocabili, non riesce a superare Handanovic con un allungo in area. Ottimo un filtrante che lancia Caicedo, ma è due volte impreciso sotto porta. Grintoso.CAICEDO 6Fa il solito lavoro di sponda, poi però si divora il 2 a 0 a tu per tu con Handanovic dopo una cavalcata. Fa un assist al bacio di tacco. Operario.PAROLO 6Entra per fare una mano ai compagni a difendere, dà in interdizione il suo contributo, corre e ringhia su tutti. Sempreverde.DURMISI NGEntra nel finale al posto di Lulic.INZAGHI 7Ha coraggio, non cede subito alla tentazione di alzare Luis Alberto e mettere dentro Parolo quando si fa male Correa. Fa bene a credere nella sua squadra. Stratega.