Luis Alberto e Acerbi a difesa di Immobile: «Caro amico, come ti invidiano»

Mercoledì 8 Settembre 2021, 16:22 - Ultimo aggiornamento: 16:36

Ciro Immobile non segna in Nazionale da sette partite, ovvero dall'89esimo della gara dei gironi degli Europei contro la Svizzera. E la cosa non sta passando affatto inosservata. Già subissato dalle critiche in passato, il centravanti della Lazio e dell'Italia è stato attaccato pesantemente soprattutto da Antonio Cassano. Tornato a Roma per un lieve infortunio per cui non ci sarà per la partita contro la Lituania, il biancoceleste ha ricevuto la vicinanza di due suoi compagni di squadra: Luis Alberto e Francesco Acerbi, che nelle storie di Instagram hanno espresso il loro punto di vista sulla questione.

Luis Alberto e Acerbi stanno con Immobile

Il primo a "commentare" la vicenda Immobile è stato Luis Alberto. Lo spagnolo ha scritto in spagnolo «Caro amico, come ti invidiano», postando la foto della maglia con cui il centravanti della Lazio ha segnato 36 gol, conquistando anche la Scarpa d'oro. Poco dopo, però, dal ritiro degli azzurri, anche il difensore italiano Acerbi ha detto la sua assieme a una foto di un abbraccio con il suo compagno: «Un leone non si preoccupa del parere delle pecore», ha scritto.