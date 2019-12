Inter, l'avversaria: a San Siro arriva il Ludogorets, club imbattuto in Bulgaria

Archiviata l'esperienza in Champions, per l'Inter inizierà a febbraio quella in Europa League, partendo dai sedicesimi. L'urna di Nyon è stata benevola con i nerazzurri. Saranno i bulgari del Ludogorets ad affrontare a febbraio la squadra di Antonio Conte. È il club della città di Razgard, cittadina di poco più di 54 mila abitanti, che ha vinto otto volte il campionato. In bacheca ci sono anche due Coppe di Bulgaria e una Supercoppa. Attualmente è prima in classifica nel torneo bulgaro a +5 dal Levski Sofia. Inoltre, il Ludogorets è ancora imbattuto dopo 20 giornate. In Europa League ha chiuso al secondo posto nel girone H alle spalle dell’Espanyol, davanti a Ferencvaros e Cska Mosca. In passato ha disputato anche la Champions. Erano le stagioni 2014/2015 e 2016/17: in entrambe le occasioni il Ludogorets era stato eliminato nella fase a gironi.

Ultimo aggiornamento: 14:44

