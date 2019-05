Ajax-Tottenham, Lucas Moura piange in tv: «Sono senza parole: ora tutto è possibile»

La parola d'ordine del Tottenham: «Ora tutto è possibile». Il calcio inglese con due rimonte si è presa la finale di Champions, Liverpool contro Spurs. «Non ho parole per spiegare questo momento - ha raccontato Lucas Moura, eroe del ribaltamento ad Amsterdam ieri sera, alla tv del suo club. Nell'intervallo, quando eravamo sotto di 2-0, ci siamo detti che se avessimo segnato un gol avremmo potuto farcela. E quando ho segnato il primo dei miei tre, abbiamo pensato: ecco...Ora, giocando così, tutto è possibile». Il riferimento è alla finale del 1ø giugno a Madrid, quando il Liverpool partirà da favorito. Sulla carta. «La finale è un sogno, di quelli che si coltivano da bambini», ha aggiunto il brasiliano. «Questo è il momento migliore della mia carriera: quando all'ultimo secondo mi è arrivato quel pallone, ho calciato e ho visto la rete che si gonfiava, tutto questo e molto altro mi è passato per la testa: sì, è davvero inspiegabile». E, rivedendo il gol e ascoltando la telecronaca in portoghese del suo terzo gol, Lucas davanti alle telecamere si è commosso..



