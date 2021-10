Lucas Hernandez, violenze contro l'ex compagna: ordine di cattura in Spagna per il fratello di Theo

Mercoledì 13 Ottobre 2021, 16:22 - Ultimo aggiornamento: 16:24

Lucas Hernández nei guai. La giustizia spagnola ha emesso un ordine di carcerazione per il calciatore francese, in forza al Bayern Monaco, per reati legati alla violenza di genere nell'ambito della sua relazione sentimentale con una sua ex compagna. Lo riportano diversi media internazionali. Hernández, che gioca anche in nazionale ed è campione del mondo, è il fratello maggiore di Theo Hernández, terzino sinistro del Milan. I fatti contestati risalgono al 2017, quando il giocatore era in forza all'Atletico Madrid.

Milan, Theo Hernandez positivo al Covid dopo il rientro dalla nazionale