Napoli, doppio stop: Lozano si ferma un mese, Ospina out 10-15 giorni

Brutte notizie per Gattuso e per il Napoli. Lozano e Ospina, tra i migliori degli azzurri nell'ultimo periodo, sono costretti allo stop per infortunio: gli esami strumentali del messicano hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro. Resterà fermo circa un mese, saltando le partite di campionato con Atalanta, Benevento e con ogni probabilità anche Sassuolo e Bologna. Sicuramente out anche per la doppia sfida di Europa League contro il Granada.

APPROFONDIMENTI NAPOLI Gattuso, il retroscena sui baffi: «Colpa del rasoio di Fiori,... SERIE A Napoli-Juve 1-0, la vendetta di Insigne. Bianconeri fermati da un...

Gattuso, il retroscena sui baffi: «Colpa del rasoio di Fiori, sembro Buzzanca!». Social scatenati

Ospina, distrazione di primo grado all'adduttore: fuori due settimane

Meno grave l'infortunio di Ospina, che ha riportato una distrazione di primo grado all’adduttore della coscia destra. Il colombiano, che si era fermato durante il riscaldamento prima della partita con la Juventus, starà fuori 10-15 giorni. Anche lui sarà indisponibile per l'Europa League e per l'Atalanta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA