Lotito, strigliata alla cena di Natale: «Lazio, ti sei imborghesita»

Un brindisi e una strigliata per riprendere la corsa Champions. La Lazio riparte dal gruppo nella cena di Natale, ieri in un noto locale dell’Eur. Giocatori, staff e dirigenti: tutti presenti per scambiarsi gli auguri in vista delle feste. Finger food come antipasto, primi, secondo e dolce, ma senza esagerare. Luci biancocelesti soffuse e in sottofondo le note di Jingle Bell Rock. Un clima familiare in cui il presidente Claudio Lotito, da «vero pater familias», chiama tutti a rapporto: «La Lazio ha sempre sofferto nella sua storia, invece, adesso qualche giocatore si è imborghesito. Ci servono la rabbia e il furore agonistico, non bisogna pensare che i risultati possano arrivare da soli». Il numero uno biancoceleste indica la strada per ripartire, «convinto che con l’aiuto di tutti otterremo grandi risultati, chi sta qui deve avere l’orgoglio dell’appartenenza. Non si deve mai dare nulla per scontato». Non solo, il presidente, ripetendo un concetto già espresso dopo la vittoria della coppa Italia del 2013, promette: «Vogliamo combattere lo strapotere del nord, sia nelle sedi istituzionali che sul campo. Speriamo che le feste siano portatrici di nuovi doni».

AUGURI E SFORTUNA

Una speranza condivisa anche da Simone Inzaghi, che non ha ancora digerito la sconfitta di Bergamo. «Sono successe delle cose che potrebbero capitare in una carriera intera, mentre a noi sono accadute in una settimana» sottolinea il tecnico. Il riferimento è «al gol all'ultimo secondo con la Sampdoria, al tiro da 35 metri in Europa League con il Francoforte e alla rete annullata ad Acerbi con l’Atalanta». Insomma, secondo il mister la sfortuna è uno dei principali fattori del «momento non particolarmente felice che sta vivendo la Lazio». Il plauso ai ragazzi però non manca mai: «Questo gruppo va applaudito per quello che ha fatto. Le famiglie, come diceva il presidente tempo fa, si vedono nei problemi. Ho la fortuna di avere dei giocatori che si impegnano tanto».

RECORD E CHAMPIONS

Uno di questi è Francesco Acerbi. «Speriamo di passare bene il Natale con un po’ di vittorie - dichiara il difensore -. La squadra è viva e prima della fine dell'anno mancano tre partite che sono nostra portata». Resta il rammarico, invece, per il gol annullato dal Var lunedì scorso a Bergamo: «Non sono riuscito a dormire neanche la notte dopo - ammette l’ex Sassuolo -. Pensavo di essere totalmente in fuorigioco e quando ci hanno assegnato la rete mi sono stupito. Rivedendo i video, ho rosicato perché era di pochissimo». L’obiettivo è sempre il quarto posto: «Se baratterei il mio record di presenze per la Champions? Ma senza dubbio, firmerei adesso! Il carattere c'è, basta quella vittoria per rilanciarci. Spero che arrivi sabato contro il Cagliari».

