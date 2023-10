Lazio, Lotito sul sergente israeliano Soliani: «Commosso da lui. Sarà un onore accoglierlo quando tornerà»

Il sergente Mayer Soliani, originario di Roma e attualmente in servizio in Israele, hanno colpito nel segno. Intervenuto ai microfoni della Rai, il giovane ha raccontato il suo impegno e le emozioni che ha suscitato a tutta la sua famiglia divisa tra Israele e l’Italia. Dopo aver descritto il suo stato d’animo e alcune dinamiche direttamente dal luogo del conflitto ha poi svelato il suo amore per la Lazio: «Vengo tutti gli anni per vederla e mi sono fatto anche tante trasferte. Se la situazione si calma tra due mesi sarà a Madrid, ma qui ci hanno detto di prepararci per un periodo lungo».

Lazio, Lotito commosso dal sergente israeliano Soliani

Una dichiarazione che ha suscitato l’emozione del presidente: «Ho guardato e riguardato quel video molte volte, l'ho persino condiviso qui in Parlamento. Sono rimasto colpito e commosso. Come è possibile non farsi toccare da un giovane così coraggioso che lascia l'Italia per difendere la sua patria, Israele?». Il presidente si è anche tolto qualche sassolino dopo i tanti accostamenti all’antisemitismo fatti in passato sulla tifoseria biancoceleste invitando infine Soliani allo stadio: «Il giovane sergente è di religione ebraica, dimostrando ancora una volta che la S.S. Lazio – ha detto a Notizie.com – è un portavoce dei diritti umani, del rispetto per ogni individuo, indipendentemente da qualsiasi differenza. Sarà un».