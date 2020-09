© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contropiede Lotito. Il patron scende in campo in prima persona e prova il colpo José Maria Callejon. L’ex Napoli è svincolato e potrebbe rappresentare un’occasione per la formazione di Inzaghi. Le qualità del giocatore non si discutono, resta un dubbio enorme su dove collocarlo dal punto di vista tattico nello scacchiere del tecnico laziale. Un enigma, semmai Callejon dovesse arrivare, che non sembra preoccupare Lotito, che ha avviato i contatti con Manuel Quilon, l’agente dell’ex Napoli, oltre che di Reina. Negli ultimi giorni, il patron laziale si è dato un gran da fare per capire l’opportunità di portare nella capitale lo spagnolo, presentando una proposta di 2,5 milioni a stagione per due anni più opzione per il terzo. L’entourage del calciatore sta trattando anche con squadre che militano in Liga, uno degli obiettivi del giocatore. Lotito si è mosso per bene e per non indispettire De Laurentiis (che mesi fa aveva proposto il rinnovo a Callejon) ha parlato con Giuntoli, il direttore sportivo del Napoli, mandando avanti e Pepe Reina, molto amico di Callejon. Nei prossimi giorni si capirà se questa operazione potrà decollare o meno.CACCIA AL CENTRALELotito sta cercando in tutti i modi di accontentare Inzaghi. Il tecnico vuole un difensore e, possibilmente, un centrocampista di qualità. Il patron ha avuto un confronto col tecnico venerdì scorso a Formello e il presidente l’ha tranquillizzato sulle operazioni che sta portando avanti la società. Il tecnico vorrebbe un giocatore pronto, la società dal canto suo tenta pure di ringiovanire il reparto. Per questo il profilo di Sebastien Bornauw del Colonia è ancora in auge, nonostante i tedeschi non siano affatto convinti di cederlo. A Barcellona c’è Samuel Umtiti, già accostato alla Lazio, e se gli spagnoli sono disposti a darlo in prestito e partecipare all’ingaggio (4 milioni di euro) il francese potrebbe essere un’opportunità. Poi c’è il potente Mendes pronto a dare una mano per trovare un centrale. Lo svincolato Garay è nella sua scuderia ma è il solo, e piazzare Wallace. Capitolo Fares. Si va verso la schiarita con l’ufficialità attesa per martedì o mercoledì’.