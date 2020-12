Tanta voglia di rivoluzione. Ci risiamo, Lotito è di nuovo in un momento di profonda riflessione. Succede spesso, ma di solito la sua arrabbiatura può rientrare. Stavolta però le sue titubanze vanno avanti dall’estate e ora sono diventate esplosive. Mercoledì, dopo il pareggio amaro di Benevento, il presidente ha strigliato Inzaghi, ma anche Peruzzi e Tare. Già dal caso Luis Alberto era su tutte le furie per la gestione, fiuta un fronte comune poco gradito fra il tecnico, il dt e il ds. Lotito ha investito sul mercato nonostante la crisi di liquidità totale, ha pagato tutti gli stipendi, i premi e non trova risposte, Champions a parte. Non gli piace l’atteggiamento di una squadra che vuole mettersi in mostra solo nella massima competizione, ma ne ritiene lo staff corresponsabile. Non accetta più nessuna (la stanchezza, il calendario tosto con Napoli e Milan in questo finale solare) giustificazione e fra oggi e domani si farà di nuovo sentire. Ma già l’ultima voce grossa ha portato a un’ulteriore frattura con Simone: il mister è offeso e medita sempre più l’addio (c’è l’Inter di mezzo?) a fine stagione. Se questa sarà la definitiva scelta si capirà nelle prossime ore. Quando Lotito potrebbe metterci il carico formulando una proposta di rinnovo sino al 2022 senza chissà quale rilancio economico rispetto allo stipendio attuale. Quasi un provocazione: o l’allenatore decide d’accettare con amore e convinzione oppure si volta pagina. Ieri la Lazio ha annunciato ufficialmente Roberto Rao come suo nuovo portavoce, ma ci sono altri movimenti pure intorno alla comunicazione: resta in bilico come capo ufficio stampa De Martino, il cui contratto sta per scadere.

La spaccatura interna ora è evidente, ma così si rischia di compromettere a metà percorso anche il resto del campionato corrente. Lotito forse vuole dare una scossa al tecnico e a ogni suo dirigente: ha messo i soldi a disposizione, al momento ha detto a Tare che non vuol sentir parlare di mercato di riparazione. Piuttosto lui e Inzaghi (troppo legato ai suoi fedelissimi per la formazione) pensino a sfruttare le risorse inespresse. Eppure la Lazio rischia per forza di dover intervenire. La difesa fa acqua in ogni dove, l’infortunio di Fares (rientro almeno a metà gennaio) e lo slittamento continuo del rientro di capitan Lulic nella lista biancoceleste lasciano le fasce scoperte. Un problema grave per una squadra che fa del 3-5-2 il suo modulo imprescindibile. Rimangono solo Marusic, ormai riadattato a sinistra, e Lazzari sinora poco convincente, con l’ex fuori rosa Djavan Anderson come unico ricambio. Per carità, Patric potrebbe tornare sull’esterno, ma ormai Inzaghi lo reputa fondamentale nelle rotazioni come centrale. Dopo le prossime due gare, ci sarà un nuovo vertice per decidere cosa fare.



A Formello si rivede Muriqi in gruppo, ma sarà difficile superare le prossime insidie. Anche perché Inzaghi deve comunque fare i conti con un’infermeria pesante. Leiva tornerà solo nel 2021 a disposizione. Per Acerbi serve un miracolo, ma lui è convinto di poter recuperare. Sarebbe stato il primo oggi a far visita al Policlinico Umberto I ai bambini ricoverati in oncologia ed ematologia pediatrica, ma il Covid limiterà questa iniziativa esemplare: verranno lasciati dei doni nel piazzale antistante e la Lazio diramerà un video coi messaggi di auguri a piccoli da parte di ogni beniamino biancoceleste. Buon Natale

