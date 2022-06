Lotito, tifosi della Lazio furiosi dopo le dichiarazioni del presidente: «Forse è arrivata l'ora di andare via»

«I tifosi laziali sono particolari, forse li ho abituati troppo bene io... I romanisti invece sono contenti anche quando le cose vanno male». Le dichiarazioni di Claudio Lotito non sono andate giù a gran parte dei tifosi della Lazio, che sui social stanno esprimendo tutto il proprio dissenso nei confronti del presidente della loro squadra del cuore. Una valanga di commenti, fra chat e gruppi privati, tutti contro le dichiarazioni del presidente - rilasciate all'evento di chiusura della campagna elettorale di Fondazione e UdC a Viterbo - e destinate a far discutere ancora a lungo.

Bufera social dopo le frasi di Lotito

Su Twitter un utente scrive: «Lotito, forse è arrivata l’ora di andare via». Un altro risponde: «Allucinante. Felici per le vittorie, ma la Lazio è 6° in Italia per incassi: in 18 anni è arrivata 9 volte sotto il 6° posto; solo 2 volte in UCL causa mercati pessimi. Persi 18 derby vs 13». E ancora su Twitter: «Il solo fatto che Lotito confonda la vittoria di Supercoppa non con l'Inter che ha vinto il Triplete, ma con quella che andrà a vincerlo quell’anno, dà la misura del personaggio che piega i fatti al suo tornaconto».

#Lotito: "Noi come laziali... l'ho abituati a vivere troppo bene".

Allucinante. Felici per le vittorie, ma la #Lazio è 6° in Italia per incassi: in 18 anni è arrivata 9 volte sotto il 6° posto; solo 2 volte in UCL causa mercati pessimi. Persi 18 derby vs 13 (26 maggio🤍💙) pic.twitter.com/zGqfSUHx1X — Franco Spicciariello (@spicciar) June 10, 2022

I commenti continuano sullo stesso tenore: «Questa ennesima buffonata di Lotito ha dato molto fastidio anche a me. Ha detto alcune cose davvero non tollerabili». In molti scrivono: «La verità è che Lotito non è laziale». Insomma, l'atmosfera intorno al massimo dirigente della Lazio si è fatta tesa come non mai. E settimana prossima saranno fissati i prezzi della nuova campagna abbonamenti: un passo cruciale per la definizione del rapporto Lotito-tifosi.