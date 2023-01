Lazio, tra Tare e Sarri interviene Lotito: «In piena corsa per gli obiettivi stagionali. Ora agiamo da grande famiglia»

Dopo le dichiarazioni discordanti di ieri di Tare nel prepartita e Sarri nel post al Mapei Stadium, oggi è intervenuto in prima persona Lotito. Il patron ha detto la sua attraverso un comunicato pubblicato sui canali ufficiali del club biancoceleste: «La Lazio è una società per azioni quotata in borsa e una realtà importante del mondo del calcio, con una grande storia – si legge – ma oggi è prima di tutto una grande famiglia. E come in tutte le famiglie si possono avere visioni diverse, sulle quali è anche opportuno confrontarsi, all’interno del club, per arrivare alle migliori soluzioni».

Le dichiarazioni del presidente Lotito

Soluzioni alle quali bisogna arrivare di comune accordo: «Sicuramente, nelle opinioni espresse pubblicamente in questi giorni c’è un intento costruttivo e di crescita. Come è noto, raramente intervengo direttamente sulle dinamiche societarie, riponendo piena fiducia in chi le gestisce: nella guida tecnica come nella direzione sportiva». Una fiducia che nasce dall’armonia nel puntare a traguardi importanti: «A inizio campionato, abbiamo individuato insieme gli obiettivi sportivi di questa stagione: ambiziosi e insieme realistici, con la finalità di migliorare sempre, dando seguito a un progetto tecnico che deve necessariamente tendere ad evolversi nei piazzamenti e nelle prospettive. Per questo la rosa è stata rinforzata, con acquisti di livello che stanno già dando un forte contributo alla qualità del gioco e alla classifica».

Lotito: «In piena corsa per gli obiettivi. Ragioniamo da famiglia»

Rinforzi sul mercato, ma non solo: «Altrettanto è stato fatto con la struttura societaria, integrata con nuove figure. Oggi la Lazio è in piena corsa sugli obiettivi stagionali, ha dimostrato di poter competere con tutte le dirette concorrenti ai ruoli di vertice, sta rispondendo dentro e fuori dal campo a chi la vorrebbe relegata ad altri palcoscenici. Sarà a fine campionato che tireremo le somme del lavoro svolto, dopo aver combattuto partita per partita, fino all’ultima, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per il miglior risultato possibile». La chiosa sulle opinioni discordanti: «Le tensioni vanno messe da parte, per evitare che vengano ingigantite da chi vuole destabilizzare l’ambiente. Squadra, staff e dirigenza: tutti insieme per il bene della Lazio. Come si fa, appunto, in una vera famiglia».