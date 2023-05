Lazio, dopo Sarri anche Lotito: il patron a colloquio con la squadra a Formello. Oggi già rifinitura anti Sassuolo

A sei partite dal termine del campionato non si scherza più. La Lazio è ancora seconda da sola in classifica, ma il ko con l’Inter – il secondo di fila – ha fatto scattare un campanello d’allarme non indifferente tra i biancocelesti. In primis ci ha pensato Sarri a farsi sentire con la squadra: «Appena San Siro ci ha urlato addosso ci siamo arresi». Queste le parole davanti alle telecamere del tecnico, dette poco prima anche nello spogliatoio domenica. Fondamentale una strigliata in un momento così delicato, ma l'allenatore non è stato l’unico.

Lazio, dopo Sarri anche Lotito parla alla squadra

Ieri, 1 maggio, la squadra si è allenata in mattinata, ma l’appuntamento in campo è slittato di quasi tre quarti d’ora perché a Formello si è presentato Lotito. L’aria non era tesa, ma il patron ci ha tenuto a farsi sentire con la squadra prima dell’inizio della seduta con un colloquio in palestra. Vietato abbassare la guardia proprio adesso in vista di un obiettivo che frutterebbe circa 2 milioni di euro di premi al gruppo, a grandi linee la stessa cifra dell’ultima qualificazione ottenuta nella stagione 2019/20.

Sarri verso il Sassuolo senza Romagnoli e Cataldi

Ancora una volta Lotito si è mosso in prima persona, mentre più tardi nel corso dell’allenamento si è confrontato anche con Sarri a bordocampo. Il tecnico inizierà a studiare il Sassuolo solamente oggi nella pratica. Ieri infatti la squadra è stata divisa. I titolari di San Siro piùhanno svolto una seduta di scarico, mentre i subentrati e le riserve (compreso Fares) si sono allenati normalmente al Fersini. Oggi pomeriggio invece già sarà tempo di rifinitura in vista di una sfida in cui Sarri non avrà a disposizione né, né. Il centrale sarà sostituito da. Al posto del regista – in attesa degli esami al polpaccio destro – toccherà a uno tra, col brasiliano che scalpita per una chance.