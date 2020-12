Questa mattina il presidente Lotito sarà in call conference con il numero uno di Sport e Salute Cozzoli per la questione rinnovo del contratto di affitto dell’Olimpico. Difficile si arrivi ad un accordo sulle cifre. Il patron biancoceleste chied eun forte sconto vista la mancanza di tifosi e gli introti da sponsorizzazione in calo. Al momento però Sport e Salute non vuole scendere più di quanto già fatto. Lotito potrebbe sfruttare il pressing che anche la Roma sta facendo per chiudere il nuovo accordo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA