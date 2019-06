​Lazio, Lotito formalizza l’offerta ad Alitalia e l’ironia del web si scatena

Il falconiere con un aereo sul braccio al posto di Olympia. Un velivolo decorato con l’aquila stilizzata e la coccarda della Coppa Italia. I paragoni tra il modulo 4-3-3 e il Boeing 747.

Il web si scatena alla notizia della formalizzazione dell’offerta di Claudio Lotito per acquisire Alitalia. Tanti i commenti e le vignette condivise dagli utenti sui social. «Dopo la Ferrari ecco l’Airbus», «Pronto il nuovo inno: vola un aereo nel cielo» e ancora «Jony farà il pilota» scrivono i tifosi su Facebook. «Quando Inzaghi ti chiede due ali e fraintendi», «Potrebbe cambiarle nome in Coppitalia» e «Così voleremo sempre più in alto». Sostenitori laziali danno spazio alla fantasia, ma c’è anche chi spera nel nuovo sponsor: «Alitalia sulle maglie, alla faccia di Emirates e Qatar». Al di là dell’ironia, sono tanti, invece, i convinti delle capacita gestionali del presidente Lotito: «La risanerà sicuramente». «Prenderà i piloti a parametro zero?» si chiede un utente memore delle operazioni di mercato.



