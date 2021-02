Vogliono lasciare ancora un po’ di suspence. La firma d’Inzaghi continua slittare perché il rinnovo del mister non è più in discussione e prima c’è qualcosa di più importante. Già martedì Lotito aveva lasciato intendere di credere di nuovo al sogno tricolore, così decide di dare ai giocatori un ulteriore sprone: 400mila euro a testa in caso di prima posizione. Ma la novità assoluta riguarda sopratutto l’appuntamento più imminente. Decisi e fissati insieme al mister dei premi speciali in caso di passaggio del turno in Champions contro il Bayern: il gruppo potrebbe spartirsi quasi 3 milioni se dovesse riuscire nell’impresa leggendaria d’accedere ai quarti di finale. L’annuncio è arrivato ieri a Formello, mentre parte della squadra stava pranzando, direttamente dal presidente. Non s’è discusso solo di soldi in uscita e in entrata, il numero uno ne ha approfittato per caricare il gruppo alla vigilia di un mini-campionato rovente. In gioco c’è la storia, per riscriverla serviranno forze mentali e fisiche. Lotito è tornato ad essere sempre più presente, già sabato aveva parlato allo spogliatoio per la rivincita a Bergamo, spronando big e riserve. Un segnale nelle parole, ma anche nella fattispecie: tutte le società fanno fatica a corrispondere gli ingaggi per le difficoltà economiche, la Lazio ha pagato in anticipo due mesi al di là dello sgravio fiscale.

Mettono davanti l’ambizione del club, Lotito e Inzaghi, rispetto al loro vincolo matrimoniale, che nei prossimi giorni avrà comunque un lieto fine. Ieri sembrava la giornata giusta per chiudere la telenovela prolungamento una volta per tutte. E invece si è consumato a Formello un incontro veloce dopo le ultime svariate telefonate. E’ arrivato all’ora di pranzo, il presidente, si è diretto in Foresteria dai giocatori prima dello sciogliete le righe. Già perché Inzaghi aveva deciso di far saltare la seduta pomeridiana, una scelta che sembrava propedeutica proprio al faccia a faccia con Lotito finale. Invece serviranno un altro paio di puntate, vanno colmate le ultime distanze economiche. Inzaghi si è convinto a mettere nero su bianco un triennale (sino al 2024) purché arrivi a guadagnare almeno 8,5 milioni grazie a un contratto pieno di bonus a salire. Simone pretende anche per il suo staff delle precise garanzie.

EDUCAZIONE

Intanto nei prossimi giorni Inzaghi pagherà la multa salata per la sua bestemmia contro il Sassuolo. E’ un educatore e vuole essere il primo a dare a tutti l’esempio. Per questo chi sbaglia nel comportamento, ne paga le conseguenze anche a Formello. E’ toccato in precedenza ai big Acerbi e Luis Alberto, poi a Hoedt per il video dell’aereo, adesso c’è Strakosha nel mirino, nonostante il ginocchio si stia sgonfiando. Non sono andate giù alcune sue scenate dentro lo spogliatoio, la concorrenza con Reina lo sta rendendo troppo nervoso e rimangono i problemi legati al rinnovo. Nemmeno domenica sarà convocato e ora pure Tare – che lo ha sempre difeso - per il futuro continua a guardarsi (occhio a Montipò in scadenza a giugno) intorno per il futuro. E’ andato all’Huesca in prestito, Denis Vavro, e lancia parole al vetriolo: «Ero nervoso per colpa d’Inzaghi alla Lazio. Ho giocato una sola partita, poi mi ha messo fuori rosa. Dopo la mancata cessione al Genoa ero sempre più giù e ringrazio quindi l’Huesca per l’opportunità. Voglio salvare la squadra, mi adatterò più facilmente alla Liga rispetto alla Serie A così tattica». A Lotito è costato quasi 12 milioni, il suon rilancio sarebbe comunque una gran notizia.

