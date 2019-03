Lazio, Lotito: «La Champions è un traguardo importante, ma non indispensabile»

«Ci giochiamo un risultato che può essere importante, ma non indispensabile». Così Claudio Lotito ha parlato del quarto posto, obiettivo stagionale della Lazio. Il presidente biancoceleste, testimonial dell’iniziativa “No Bulli”, promosso dalla Regione Lazio, si è sofferma sulla corsa alla Champions League a margine dell’evento: «Il raggiungimento del risultato deve essere il coronamento di un percorso intrapreso durante il campionato e soprattutto di un'organizzazione riconosciuta da tutti come la migliore». Insomma, «se la Lazio riuscirà a sviluppare le capacità e le potenzialità, allora potrà confrontarsi con chiunque alla pari». Alla manifestazione, andata in scena presso il Consiglio Regionale della Lazio, erano presenti anche l’attaccante biancoceleste Ciro Immobile, Mauro Baldissoni, vicepresidente della Roma, Alessandro Florenzi, terzino giallorosso, e Daniel Ciofani, attaccante del Frosinone.



