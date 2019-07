Los Angeles Galaxy, Ibra show e vittoria nel derby

I Los Angeles Galaxy, grazie a una tripletta di Ibra, si sono imposti nel derby di MLS per 3-2. Ibra ha dato letteralmente spettacolo, firmando alla sua maniera il primo gol (quello dell'1-1 all'8') dopo che proprio Vela su rigore aveva portato in vantaggio al 3' i 'cuginì del Los Angeles Fc. Ibra sfoggia un vasto repertorio per il momentaneo 1-1: stop di petto, 'sombrerò ed esterno al volo di destro che infila i portiere Bingham. Il raddoppio arriva all'11' del secondo tempo, con un gran colpo di testa, e al 25' arriva anche il tris, con un gran sinistro che va a spegnersi nell'angolo basso alla sinistra del portiere. Inutile il gol, sempre di Vela, al 90'. A fine partita, da Ibra è partita un'altra rasoiata - questa volta verbale - all'indirizzo di Vela e dell'ambiente. «Lui - ha detto - ha 29 anni, io a quell'età vincevo in Europa. Non ho lavorato tanti anni per subire il paragone con lui».

