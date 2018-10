© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se n'è andato Loreto Stravanto, un tecnico conosciuto da molti e apprezzato per il suo lavoro in numerose squadre, soprattutto nel Sud del Lazio. Il ricordo dell'allenatore nelle parole di Marco Guidi.«Innanzitutto, mi associo al dolore di tutti gli sportivi del basso Lazio per la prematura scomparsa del mister Loreto Stravato. Personaggio singolare nel mondo del calcio, sapeva unire doti calcistiche a quelle umane, alcune volte duro, altre istrionico, ma sempre con la spontaneità che lo ha contraddistinto nell'arco della sua vita e carriera calcistica.L'ultima volta che ci siamo visti è stato ad un Minturno - Audace, gara che pareggiammo nel fortino in terra battuta della squadra di casa. Al suo fianco mi sono sentito come a casa mia: ridevo, scherzavo, urlavo, commentavo; insomma, accanto a lui ho vissuto una partita con emozioni condivise da chi seppur dall'altra parte della barricata , sapeva vivere lo sport con allegria, equità, rispetto e l'amicizia in modo e maniera verace, direi quasi unica nel suo genere.La tifoseria avversaria commentava "il mio fuori delle righe" nel sostenere la mia squadra del cuore, ma sempre nei limiti dell'educazione: ad un certo punto, per sottolineare il mio stato d'intoccabilità al fianco di Loreto Stravato, un tifoso locale commentò ad alta voce: "Ma chist' che strilla che è u sindaco?. ?Addio amico mio. mi mancherai. Oggi mi sento più vecchio di quello che sono, e ti ricorderemo così com'eri, un saggio fuori del tempo che sapeva scoprire e coltivare talenti all'interno del nostro mondo ... il campo di calcio.