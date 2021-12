Roma, Pellegrini riapre Trigoria: il capitano anticipa i tempi per tornare a disposizione di Mourinho

Lorenzo Pellegrini è fermo da un mese, da Roma-Torino del 27 novembre quando ha chiesto il cambio per una lesione muscolare al quadricipite della coscia destra. Il capitano della Roma ha alzato bandiera bianca e ha cominciato a concentrarsi sul recupero, dato che nelle settimane precedenti aveva giocato nonostante un forte dolore al ginocchio. Oggi Lorenzo si è allenato a Trigoria, è partita la mini-preparazione per farsi trovare pronto il giorno di Capodanno.

Quella sarà la settimana decisiva in cui tornerà in gruppo in vista della gara contro il rossoneri a San Siro (6 gennaio), per riuscirci ha tagliato parte delle sue vacanze a Dubai assieme alla famiglia. Ieri è salito su un volo privato con la moglie Veronica e i figli Camilla e Thomas ed è rientrato nella Capitale, questa mattina l’allenamento, poi un pranzo con i parenti dato che ha trascorso il periodo natalizio al caldo degli Emirati Arabi. Mourinho lo aspetta, per lui è imprescindibile, un titolarissimo capace di dare alla squadra qualità e geometrie, nel 3-5-2 prenderebbe il posto di Mkhitaryan a sostegno dei due attaccanti Abraham e Zaniolo.