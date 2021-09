Napoli, De Laurentiis incontra il procuratore di Insigne: rinnovo più vicino

Giovedì 30 Settembre 2021, 17:50

NAPOLI - Lorenzo Insigne e il Napoli si riavvicinano dopo un’estate in cui l’argomento del rinnovo del contratto assomigliava ad un tabù. Il presidente De Laurentiis ha incontrato Vincenzo Pisacane, procuratore dell’attaccante di Frattamaggiore, oggi a pranzo nell’hotel che ha ospitato la squadra prima del match di Europa League contro lo Spartak Mosca. La portata principale è stata ovviamente il futuro del capitano, il cui legame con il club azzurro scade al termine di questa stagione. Le parti si sono riavvicinate: l’incontro si è svolto in un clima sereno.

Offerte ufficiali da parte del Napoli non ce ne sono state, ma l’agenda si arricchirà di nuovi confronti nei prossimi mesi per trovare una soluzione. La prospettiva è cambiata rispetto all’estate, quando il futuro di Insigne sembrava lontano dalla maglia azzurra con l’Inter in agguato. Lo scenario adesso è diverso: il presidente De Laurentiis ha ribadito la volontà di trattenere Insigne, considerato fondamentale anche da Luciano Spalletti che spinge per una riconferma del suo punto di riferimento in campo e nello spogliatoio. Se ne riparlerà a breve, ma si è aperto più di uno spiraglio.

Le parole del Capitano Lorenzo Insigne sul rinnovo

Insigne ha affrontato l’argomento ieri in conferenza stampa dispensando tranquillità: «Non voglio pensare al rinnovo. Se ne occupano il mio agente e il presidente. Personalmente sono concentrato soltanto sui risultati da ottenere in campo. Questo è uno dei Napoli più forti in cui io abbia mai giocato e speriamo di scrivere una storia importante della storia del club al termine di questa annata».