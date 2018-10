Real Madrid, Lopetegui: «Ultima volta con in panchina? Non ci penso»

«Se pensate di vedere un allenatore abbattuto, allora non guardate qui». Si presenta così il tecnico del Real Madrid Julen Lopetegui alla vigilia della sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen. «Se sarà la mia ultima partita come tecnico del Real? - dice ancora Lopetegui -. Io non ci penso, e mi concentro solo sull'impegno che ci attende. Questo club ha una storia e affronta gli impegni di Champions sempre allo stesso modo: giocheremo con la massima energia». Ma sente di avere l'appoggio del club? «Io vedo le cose in modo normale - risponde -, e affronto la quotidianità come sempre. Voi date per scontato che io legga e ascolti certe cose, ma non è così. Non ho fatto altro che analizzare i nostri prossimi rivali e preparare questa partita. Non guardo ad altri scenari». Insomma Lopetegui pensa di essere sulla panchina del Real anche nel 'Clasicò di domenica prossima? «Sono qui con la divisa del Madrid - risponde Lopetegui - e non posso far altro che guardare all'oggi. Quindi dico che domani l'allenatore sarò io. Quanto alla squadra, dobbiamo migliorare la nostra produttività in fatto di gol. Questo equilibrio passa per il consolidamento di alcune cose che abbiamo fatto bene». A difendere il tecnico scende in campo Isco, che parla anche lui in conferenza stampa. «Siamo tranquilli - dice - e consapevoli che sia nostro il compito di dover cambiare questa situazione. Le responsabilità non sono solo del tecnico ma anche nostre, perché siamo noi a non fare gol. Cristiano Ronaldo? Non possiamo metterci a piangere per qualcuno che non ha voluto rimanere qui». Per Isco cacciare Lopetegui «sarebbe una pazzia, perché allora dovrebbero mandare via anche tutti noi. Lasciamolo lavorare, perché io penso che, stando tutti insieme, la nostra stagione possa ancora diventare magnifica».

