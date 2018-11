© RIPRODUZIONE RISERVATA

Solo il maltempo ne ha fermato la vena realizzativa. Mattia Longo è stato trasformato da mister Aldo Salerno da esterno altruista e a “tutta fascia” a seconda punta molto prolifica. Quattro centri consecutivi nelle ultime gare (a cui va aggiunta una marcatura in Coppa) e domenica scorsa ci è voluto il nubifragio caduto ai Castelli per fermarlo causa rinvio del match interno col Ronciglione. Ma il giocatore classe 1994 ex Vis Artena e Città di Ciampino è pronto a ripartire già domenica.«Giocheremo sul campo dell’Eretum Monterotondo e proverò a segnare ancora, anche se la cosa più importante è ovviamente il risultato di squadra. Mister Salerno utilizza il modulo col trequartista e le due punte e quindi mi sono calato in questo nuovo ruolo che mi permette di essere più lucido dovendo fare meno corse all’indietro e di essere anche più vicino alla porta. Sono contento di questo inizio di stagione mio e della squadra». Dell’Eretum ha grande rispetto. «Hanno costruito una squadra per vincere, basti pensare a gente come Toscano, Mereu, Calabresi e Razzini. Ma noi andremo lì per giocarci le nostre carte e senza essere vittime sacrificali». Nei 14 punti dello Sporting Genzano appare chiara la mano dell’allenatore.«Mister Salerno ha grossi meriti: quando abbiamo cominciato, il gruppo era totalmente nuovo. Ma anche noi abbiamo fatto un ottimo lavoro, trovando presto la giusta sintonia. Senza dimenticare l’operato del giovanissimo ds Jacopo Costantini e la costante vicinanza della società che non ci ha fatto mai mancare nulla». La classifica vede lo Sporting Genzano ancora a +3 su una Cynthia in chiara difficoltà… «E’ normale che i genzanesi che sono nella nostra società sentano questa rivalità, ma sappiamo che loro devono fare un tipo di campionato diverso visto la rosa che hanno allestito. Noi dobbiamo pensare ad arrivare al più presto a 40 punti e poi magari potremo pensare ad altro. Ma la classifica ora è cortissima e bastano due partite sbagliate per ripiombare in cattive acque».