Lombardi è un nuovo giocatore del Roccasecca

È tutto fatto per il ritorno di Matteo Lombardi nel Roccasecca. Si tratta di un altro importante tassello (che per diverse stagioni ha militato in Eccellenza con il Roccasecca) e di un calciatore che ha caratteristiche offensive e che può essere impiegato anche come seconda punta. E' uno di quei giocatori che il D.S. Luigino De Carolis ha fortemente voluto riportare in biancoazzurro, visto anche l'attaccamento che il ragazzo ha avuto con la squadra negli anni passati cercando di dare sempre il massimo in ogni partita giocata. Dunque al momento il Roccasecca appsare potenziato in tutti i reparti. In difesa con i ritorni degli esterni Ilario Riccci e Giuliano Zonfrilli, a centrocampo altri due rientri quelli di Giuseppe Gemmiti e appunto Matteo Lombardi, e per l'attacco la pedina di lunga militanza in squadre di C2, Serie D e Eccellenza, Marco Parasmo. Secondo le aspettative dunque squadra potenziata in tutti i reparti per poter affrontare senza altri patemi la seconda parte della stagione. Proprio a partire dalle due prossime gare casalinghe con Mistral Città di Gaeta e Ferentino Calcio, due compagini di spessore contro cui però il Roccasecca dovrà cercare di dimostrare il cambio di passo per puntare in modo deciso verso il raggiungimento dell'obbiettivo salvezza. Dunque in casa roccaseccana il 2019 si apre con l'ingaggio di Matteo Lombardi un ragazzo che visti i suoi trascorsi sicuramente contribuirà alla causa prefissata dal sodalizio.

