Germania, Loew esclude Boateng, Hummels e Mueller dalla Nazionale

La generazione di fenomeni è stata messa in un cantuccio, la Germania riparte senza alcuni big. L'allenatore della nazionale di calcio tedesca, Joachim Loew, pianifica infatti di escludere Jerome Boateng, Mats Hummels e Thomas Mueller dalla futura nazionale, a quanto riferisce la stampa tedesca. Secondo Bild l'allenatore oggi è arrivato a Monaco per comunicare loro la notizia personalmente. I tre giocatori del Bayern sono in nazionale dal 2010. Jerome Boateng (classe 1989) ha fatto il suo esordio in nazionale nell'ottobre 2009, Mats Hummels (classe 1988) nel 2010, così come Thomas Mueller (classe 1989).





