Il 2020 si apre con la "giornata biancorossa" in casa dell'Atletico Lodigiani: dopodomani infatti al "Francesca Gianni" di Roma ci sarà l'ingresso gratuito per il pubblico di casa (i tifosi ospiti pagheranno solo 5 euro) che vorrà assistere alla partita contro l'Arce, in programma alle 11.00, valevole per il campionato di Eccellenza Girone B.Nell'occasione, mister Marco Di Rocco avrà a disposizione due nuovi giocatori. Sono stati infatti tesserati Damiano Delle Monache, classe 2001, esterno ex Vigor Perconti e Morolo, e Namoune Ibrahim, centrocampista ex Savio, classe '99, nato a Roma ma di nazionalità algerina, nella passata stagione tesserato nell'Under 21 della MC Alger, formazione della Ligue 1 (serie A) d'Algeria. Altri due colpi, dunque, messi a segno dal Direttore Sportivo Gianluca Rossini sempre alla ricerca di giovani talenti da valorizzare.