Lodigiani Under 15: presi Lo Presti e Fiore

La Lodigiani ha grandi ambizioni per il prossimo anno con la sua Under 15. La società si è rinforzata con gli acquisti di Leonardo Lo Presti e Andrea Fiore. Il primo è un giocatore rapido, abile nel gioco aereo, nell'impostazione e nella marcatura. Per il centrocampo, invece, il tecnico Albino Isabella potrà contare su Andrea Fiore, ex giocatore dell'Accademia Calcio Roma con un passato anche nella Roma Academy. Si tratta di un centrocampista dotato di 'un'ottima visione di gioco ed una grande capacità di fraseggio.

Ultimo aggiornamento: 18:38

