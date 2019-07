© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ stata l’ultima ripescata (al momento) negli organici di Promozione. La Lodigiani calcio giocherà nella cadetteria del calcio regionale e lo farà (molto probabilmente) con Roberto Alberghini ancora alla guida tecnica. «Ma i quadri completi verranno ufficializzati entro pochi giorni» puntualizza il presidente Andrea Simonetti che poi parla dell’estate “di attesa” della società capitolina che gioca nel centro sportivo della Borghesiana.«Eravamo fiduciosi sulla possibilità di essere ripescati e ora vogliamo cogliere questa opportunità, valorizzando ancor di più l’idea del nostro progetto: quella di dare la possibilità ai ragazzi del nostro settore giovanile di avere uno sbocco importante anche in prima squadra. Questo club è il gioiello e il vanto della Reset Academy di Davide Lippi e Carlo Diana e vogliamo continuare a crescere». La Lodigiani, da non confondere con l’Atletico Lodigiani di stanza a San Basilio che ha appena rilevato il titolo di Eccellenza della Cavese, partirà con la preparazione dal prossimo 19 agosto.«Non sono preoccupato per questo ritardo, ma dovremo lavorare con impegno per recuperare il terreno perduto – dice Simonetti – Intanto stiamo facendo importanti lavori nel centro sportivo della Borghesiana che hanno investito il terreno di gioco del campo principale (in erba sintetica) dove giocherà nella maggior parte dei casi la Promozione e anche la tribuna (ora coperta) del campo sottostante in erba sintetica». La Lodigiani è convinta di avere le potenzialità per crescere ancora. «Il nostro è un progetto a lungo termine – conclude Simonetti – Non amo fare proclami, ma cercheremo di onorare sempre di più il nome della storica società che portiamo avanti sia a livello di prima squadra che di settore giovanile».